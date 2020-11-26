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Espreso.tvОбществоСтепанова могут уволить до конца декабря, на его место рассматривают Ляшко, - СМИ

Степанова могут уволить до конца декабря, на его место рассматривают Ляшко, - СМИ


фото: 24tv
Главу Минздрава Максима Степанова планируют освободить от должности в 2020 году

Об этом сообщает УП со ссылкой на свои источники.

Источники, близкие к министерству, заявляют, что Степанов готовится к увольнению.

Кандидатом является главный санитарный врач Виктор Ляшко.

За его назначение выступает, в частности заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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