Степанова могут уволить до конца декабря, на его место рассматривают Ляшко, - СМИ
26 ноября, 2020, 15:56
Главу Минздрава Максима Степанова планируют освободить от должности в 2020 году
Об этом сообщает УП со ссылкой на свои источники.
Источники, близкие к министерству, заявляют, что Степанов готовится к увольнению.
Кандидатом является главный санитарный врач Виктор Ляшко.
За его назначение выступает, в частности заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
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