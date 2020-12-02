Украинца Зинченка признали лучшим игроком матча Лиги чемпионов

2 декабря, 2020, 01:10

Украинский защитник Александр Зинченко стал лучшим игроком матча Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Порту"

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

В 5-м туре Лиги чемпионов английский "Манчестер Сити" и "Порту" сыграли вничью (0:0). По версии портала SofaScore, лучшим игроком матча стал украинец Александр Зинченко.

23-летний Зинченко выполнил 99 передач, что является наибольшим показателем среди всех игроков, из них 91% точны. Защитник принял участие в 11 единоборствах, в 10 победил. Украинец получил оценку 8,1.

В этом сезоне ЛЧ Зинченко провел 3 матча и результативными действиями не отличался. "Манчестер Сити" возглавляет группу С и уже гарантировал себе место в плей-офф.