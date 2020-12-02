Украинца Зинченка признали лучшим игроком матча Лиги чемпионов
2 декабря, 2020, 01:10
Украинский защитник Александр Зинченко стал лучшим игроком матча Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Порту"
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
В 5-м туре Лиги чемпионов английский "Манчестер Сити" и "Порту" сыграли вничью (0:0). По версии портала SofaScore, лучшим игроком матча стал украинец Александр Зинченко.
23-летний Зинченко выполнил 99 передач, что является наибольшим показателем среди всех игроков, из них 91% точны. Защитник принял участие в 11 единоборствах, в 10 победил. Украинец получил оценку 8,1.
В этом сезоне ЛЧ Зинченко провел 3 матча и результативными действиями не отличался. "Манчестер Сити" возглавляет группу С и уже гарантировал себе место в плей-офф.
- 1 декабря во 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" победил мадридский "Реал" со счетом 2:0 .
- В другом матче менхенгладбахская "Боруссия" проиграла миланскому "Интеру" со счетом 2:3.
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