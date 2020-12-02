"Ювентус" - "Динамо": стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
После 4-х туров "Динамо" имеют 1 очко и делят в группе G третье-четвертое место с "Ференцварошем". Лидирует с 12 пунктами "Барселона", "Ювентус" с 9 баллами - второй.
За свою историю "Динамо" и "Ювентус" встречались 5 раз. В 4 матчах украинцы проиграли, один матч завершился вничью. Последний раз клубы играли между собой осенью 2002 года.
Лига чемпионов
5-й тур
2 декабря
Группа G
"Ювентус" (Италия) - "Динамо" (Украина)
"Ювентус": Щенсны, Демирал, Бонуччи, де Лигт, Сандро, Кьеза, МакКенна, Бентанкур, Рэмзи, Мората, Роналду.
Запасные: Пинсольйо, Да Грача, Данилу, Куадрадо, Фработта, Бернардески, ковыляла, Дрегушин, Кулусевски, Портанова, Рабио, Артур.
"Динамо": Бущан, Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко, Сидорчук, Шепелев, Цыганков, Шапаренко, Жерсон, Вербич.
Запасные: Нещерет, Бойко, Сирота, Шабанов, Андриевский, Белуце, Гармаш, де Пена, Караваев, Клейтон, Леднев, Супряга.
Турин, стадион "Альянц Стэдиум"
Начало в 22:00
Прямая трансляция на Megogo и телеканале "Футбол 1"
- Напомним, 20 октября в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Ювентус" победил "Динамо" со счетом 2: 0.
- Напомним, 1 декабря главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что для "Динамо" важнейшим в нынешней Лиге чемпионов станет домашняя встреча с венгерским "Ференцварошем" .
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