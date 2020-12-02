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Espreso.tvСпорт"Ювентус" - "Динамо": стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

"Ювентус" - "Динамо": стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов


фото: Getty Images
Сегодня, 2 декабря, в 5-м туре Лиги чемпионов киевское "Динамо" сыграет против туринского "Ювентуса"
Об этом сообщает Еспресо.TV.

После 4-х туров "Динамо" имеют 1 очко и делят в группе G третье-четвертое место с "Ференцварошем". Лидирует с 12 пунктами "Барселона", "Ювентус" с 9 баллами - второй.

За свою историю "Динамо" и "Ювентус" встречались 5 раз. В 4 матчах украинцы проиграли, один матч завершился вничью. Последний раз клубы играли между собой осенью 2002 года.

Лига чемпионов

5-й тур

2 декабря

Группа G

"Ювентус" (Италия) - "Динамо" (Украина)

"Ювентус": Щенсны, Демирал, Бонуччи, де Лигт, Сандро, Кьеза, МакКенна, Бентанкур, Рэмзи, Мората, Роналду.

Запасные: Пинсольйо, Да Грача, Данилу, Куадрадо, Фработта, Бернардески, ковыляла, Дрегушин, Кулусевски, Портанова, Рабио, Артур.

"Динамо": Бущан, Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко, Сидорчук, Шепелев, Цыганков, Шапаренко, Жерсон, Вербич.

Запасные: Нещерет, Бойко, Сирота, Шабанов, Андриевский, Белуце, Гармаш, де Пена, Караваев, Клейтон, Леднев, Супряга.

Турин, стадион "Альянц Стэдиум"

Начало в 22:00

Прямая трансляция на Megogo и телеканале "Футбол 1"

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