Победить любой ценой: Луческу перед матчем с "Ювентусом" назвал цель "Динамо" в ЛЧ
Об этом сообщает Tuttomercatoweb .
По словам румынского тренера, для "Динамо" игра 5-го тура против "Ювентуса" не будет иметь решающего значения.
"Это будет тяжелая для нас встреча." Ювентус "уже вышел в 1/8 финала, но им нужны три очка, чтобы в последнем туре побороться с" Барселоной "за первое место. Наш же финал не в завтрашнем матче", - сказал Луческу.
Он добавил, что динамовцы сыграют главный матч в нынешней ЛЧ 8 декабря дома против "Ференцвароша".
"Для нас Лига Европы была бы хорошим результатом. Я тренирую молодую команду. В Турине мы постараемся проявить себя наилучшим образом, но в голове держать встреча с венгерской командой. Для" Динамо "матч, в котором нужно будет побеждать любой ценой, состоится через неделю ", - подчеркнул Луческу.
"Динамо" сыграет против "Ювентуса" в Турине 2 декабря.
После 4-х туров киевляне имеют 1 очко и делят в группе G третье-четвертое место с "Ференцварошем". Лидирует с 12 пунктами "Барселона", "Ювентус" с 9 баллами - второй.
- Напомним, 20 октября в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Ювентус" победил "Динамо" со счетом 2: 0.
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