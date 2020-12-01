Победить любой ценой: Луческу перед матчем с "Ювентусом" назвал цель "Динамо" в ЛЧ

1 декабря, 2020, 12:12

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что для "Динамо" важнейшим в нынешней Лиге чемпионов станет домашняя встреча с венгерским "Ференцварошем"

Об этом сообщает Tuttomercatoweb .

По словам румынского тренера, для "Динамо" игра 5-го тура против "Ювентуса" не будет иметь решающего значения.

"Это будет тяжелая для нас встреча." Ювентус "уже вышел в 1/8 финала, но им нужны три очка, чтобы в последнем туре побороться с" Барселоной "за первое место. Наш же финал не в завтрашнем матче", - сказал Луческу.

Он добавил, что динамовцы сыграют главный матч в нынешней ЛЧ 8 декабря дома против "Ференцвароша".

"Для нас Лига Европы была бы хорошим результатом. Я тренирую молодую команду. В Турине мы постараемся проявить себя наилучшим образом, но в голове держать встреча с венгерской командой. Для" Динамо "матч, в котором нужно будет побеждать любой ценой, состоится через неделю ", - подчеркнул Луческу.

"Динамо" сыграет против "Ювентуса" в Турине 2 декабря.

После 4-х туров киевляне имеют 1 очко и делят в группе G третье-четвертое место с "Ференцварошем". Лидирует с 12 пунктами "Барселона", "Ювентус" с 9 баллами - второй.

Напомним, 20 октября в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Ювентус" победил "Динамо" со счетом 2: 0.

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