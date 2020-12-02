"Ювентус" - "Динамо": Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

2 декабря, 2020, 08:01

Сегодня, 2 декабря, в 5-м туре Лиги чемпионов киевское "Динамо" сыграет против туринского "Ювентуса"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

После 4-х туров "Динамо" имеют 1 очко и делят в группе G третье-четвертое место с "Ференцварошем". Лидирует с 12 пунктами "Барселона", "Ювентус" с 9 баллами - второй.

За свою историю "Динамо" и "Ювентус" встречались 5 раз. В 4 матчах украинцы проиграли, один матч завершился вничью. Последний раз клубы играли между собой осенью 2002 года.

Лига чемпионов

5-й тур

2 декабря

Группа G

"Ювентус" (Италия) - "Динамо" (Украина)

Турин, стадион "Альянц Стэдиум"

Начало в 22:00

Прямая трансляция на Megogo и телеканале "Футбол 1"