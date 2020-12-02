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Espreso.tvСпорт"Краснодар" выиграл у "Ренна" и принес России первую победу в еврокубках

"Краснодар" выиграл у "Ренна" и принес России первую победу в еврокубках


фото: Getty Images
В 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов российский "Краснодар" победил французский "Ренн" со счетом 1: 0

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Победный гол в матче забил Маркус Берг. Шведский форвард отличился на 71-й минуте. Победа над "Ренном" - является первым выигрышным результатом российских клубов в этом сезоне Лиги чемпионов и Лиги Европы (прим. - групповой раунд).

После 5-ти матчей "Краснодар" имеет в своем активе 5 баллов занимает третье место в турнирной таблице группы E. "Ренн" с 1 пунктом идет последним.

"Челси" и "Севилья", у которых по 10 очков, свой матч 5-го тура начали в 22:00.

Лига чемпионов

5-й тур

2 декабря

Группа E

"Краснодар" (Россия) - "Ренн" (Франция) 1: 0

Гол Берг, 71

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