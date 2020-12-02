"Краснодар" выиграл у "Ренна" и принес России первую победу в еврокубках

2 декабря, 2020, 22:08

В 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов российский "Краснодар" победил французский "Ренн" со счетом 1: 0

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Победный гол в матче забил Маркус Берг. Шведский форвард отличился на 71-й минуте. Победа над "Ренном" - является первым выигрышным результатом российских клубов в этом сезоне Лиги чемпионов и Лиги Европы (прим. - групповой раунд).

После 5-ти матчей "Краснодар" имеет в своем активе 5 баллов занимает третье место в турнирной таблице группы E. "Ренн" с 1 пунктом идет последним.

"Челси" и "Севилья", у которых по 10 очков, свой матч 5-го тура начали в 22:00.

Лига чемпионов

5-й тур

2 декабря

Группа E

"Краснодар" (Россия) - "Ренн" (Франция) 1: 0

Гол Берг, 71

1 декабря во 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" победил мадридский "Реал" со счетом 2: 0 .

В другом матче менхенгладбахская "Боруссия" проиграла миланскому "Интеру" со счетом 2: 3.

2 декабря турецкий "Истанбул Башакшехир" проиграл немецкому "Лейпцигу" в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов

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