"Александрия" победила "Минай" и стала предпоследним четвертьфиналистом Кубка Украины
Об этом сообщает Еспресо.TV .
На 6-й минуте Роман Вантух открыл счет в матче. Внутри второго тайма Валерий Бондаренко реализовал пенальти и удвоил преимущество "Александрии".
Действующий обладатель Кубка Украины "Динамо" и чемпион страны "Шахтер" начнут борьбу в турнире с четвертьфинальной стадии, матчи которой запланированы на 3 марта 2021 года.
16 декабря состоится встреча между "Десной" и "Зарей". Победитель этой пары станет последним четвертьфиналистом Кубка Украины.
Кубок Украины
1/8 финала
2 декабря
"Александрия" - "Проходи" 3: 0
Голы: Вантух, 6, Бондаренко, 62 (пен.), Довгый, 90 + 5
- Напомним, 2 декабря "Днепр-1", "Колос" и "Верес" стали первыми четвертьфиналистами Кубка Украины.
- В другом матче "Ворскла" уступила в Полтаве лидеру первой лиги - "Агробизнесу".
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