"Александрия" победила "Минай" и стала предпоследним четвертьфиналистом Кубка Украины

2 декабря, 2020, 18:28

В 1/8 финала Кубка Украины по футболу "Александрия" победила "Минай" со счетом 3: 0 и вышла в следующий раунд турнира

Об этом сообщает Еспресо.TV .

На 6-й минуте Роман Вантух открыл счет в матче. Внутри второго тайма Валерий Бондаренко реализовал пенальти и удвоил преимущество "Александрии".

Действующий обладатель Кубка Украины "Динамо" и чемпион страны "Шахтер" начнут борьбу в турнире с четвертьфинальной стадии, матчи которой запланированы на 3 марта 2021 года.

16 декабря состоится встреча между "Десной" и "Зарей". Победитель этой пары станет последним четвертьфиналистом Кубка Украины.

Кубок Украины

1/8 финала

2 декабря

"Александрия" - "Проходи" 3: 0

Голы: Вантух, 6, Бондаренко, 62 (пен.), Довгый, 90 + 5

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