Постараемся играть на максимуме, - тренер "Зари" о матче с "Лестером" в Лиге Европы
Об этом сообщает официальный Fаcebook "Зари".
По словам Скрипника, команда в позитивном настроении и стремится победить "Лестер".
"Мы очень рады, что у нас есть шансы выйти из группы, которые позволяют положительно думать. Понимаем, с каким соперником мы играем, знаем турнирное положение, все зависит только от нас. Те результаты, которые мы показали в течение этой недели, вселяют надежду, но все решается исключительно на поле, каждая игра это новый вызов. Конечно, лучше идет подготовка в таком настроении как у нас сейчас. Это хороший стимул для нас, чтобы мы на позитивной ноте готовились и играли дальше. Завтра новый вызов, постараемся играть на максимуме и на результат", - сказал Виктор Скрипник.
После 4-го тура "Заря" и АЕК имеют по 3 балла и делят третью-четвертую строчку в группе G. Португальская "Брага", которая имеет в своем активе 7 очков, занимает второе место. У английского "Лестера" 10 пунктов и первая ступень - клуб уже гарантировал себе место в плей-офф.
3 декабря в 5-м туре Лиги Европы "Заря" и "Лестер" встретятся в Запорожье.
Виктор Скрипник: «Мы смотрим на себя и хотим показать свою качественную игру» С представителями СМИ в рамках ...Опубликовано FC Zorya Luhansk среда, 2 декабря 2020
- 26 ноября во 4-м туре группового этапа Лиги Европы луганская "Заря" разгромила афинский АЕК со счетом 0: 3 .
- В другом матче английский "Лестер" сыграл вничью с португальской "Брагой" .
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