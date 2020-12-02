Постараемся играть на максимуме, - тренер "Зари" о матче с "Лестером" в Лиге Европы

2 декабря, 2020, 16:56

Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник рассказал, что команда настроена показать максимальный уровень игры в матче против "Лестера" в Лиге Европы

Об этом сообщает официальный Fаcebook "Зари".

По словам Скрипника, команда в позитивном настроении и стремится победить "Лестер".

"Мы очень рады, что у нас есть шансы выйти из группы, которые позволяют положительно думать. Понимаем, с каким соперником мы играем, знаем турнирное положение, все зависит только от нас. Те результаты, которые мы показали в течение этой недели, вселяют надежду, но все решается исключительно на поле, каждая игра это новый вызов. Конечно, лучше идет подготовка в таком настроении как у нас сейчас. Это хороший стимул для нас, чтобы мы на позитивной ноте готовились и играли дальше. Завтра новый вызов, постараемся играть на максимуме и на результат", - сказал Виктор Скрипник.

После 4-го тура "Заря" и АЕК имеют по 3 балла и делят третью-четвертую строчку в группе G. Португальская "Брага", которая имеет в своем активе 7 очков, занимает второе место. У английского "Лестера" 10 пунктов и первая ступень - клуб уже гарантировал себе место в плей-офф.

3 декабря в 5-м туре Лиги Европы "Заря" и "Лестер" встретятся в Запорожье.

Виктор Скрипник: «Мы смотрим на себя и хотим показать свою качественную игру» С представителями СМИ в рамках ... Опубликовано FC Zorya Luhansk среда, 2 декабря 2020