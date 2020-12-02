Лига чемпионов: как выглядит турнирная таблица группы "Шахтера" после сенсационной победы над "Реалом"

2 декабря, 2020, 00:40

После 5-го тура Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" имеет 7 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы B

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

В 5-м туре "Шахтер" победил "Реал" в Киеве со счетом 2:0. А "Интер" на выезде одолел менхенгладбахскою "Боруссию" - 3:2.

Перед последним туром "Шахтер" имеет 7 очков и занимает в турнирной таблице группы B второе место. 7 пунктов имеет и "Реал", однако по результатам личных встреч уступает украинцам. У "Интера" 5 баллов и последняя позиция. Лидером квартета является "Боруссия", которая набрала 8 очков.