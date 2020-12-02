Лига чемпионов: как выглядит турнирная таблица группы "Шахтера" после сенсационной победы над "Реалом"
2 декабря, 2020, 00:40
После 5-го тура Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" имеет 7 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы B
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
В 5-м туре "Шахтер" победил "Реал" в Киеве со счетом 2:0. А "Интер" на выезде одолел менхенгладбахскою "Боруссию" - 3:2.
Перед последним туром "Шахтер" имеет 7 очков и занимает в турнирной таблице группы B второе место. 7 пунктов имеет и "Реал", однако по результатам личных встреч уступает украинцам. У "Интера" 5 баллов и последняя позиция. Лидером квартета является "Боруссия", которая набрала 8 очков.
- 1 декабря во 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" победил мадридский "Реал" со счетом 2:0 .
- В другом матче менхенгладбахская "Боруссия" проиграла миланскому "Интеру" со счетом 2:3.
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