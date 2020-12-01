В Усика хотят отобрать статус обязательного претендента на титул Джошуа

1 декабря, 2020, 13:15

Главный редактор журнала The Ring Даг Фишер заявил, что украинский боксер Александр Усик не заслуживает звание обязательного претендента на титул WBO

Об этом сообщает The Ring .

По мнению Дага Фишера, одной весомой победы Александра Усика, которую он получил в супертяжелом весе над британцем Дереком Чисорой, мало, чтобы давать ему статус обязательного претендента на титул чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской организации). Поэтому он надеется, что организация даст обладателю титула Джошуа возможность сразиться за пояс WBO против Тайсон Фьюри.

"Я надеюсь, что WBO не "разденет " Джошуа. Я бы предпочел, чтобы бой Усик - Джойс был претендентским. Усик не заслуживает быть обязательным претендентом на основании одной достойной победы в супертяжелом весе. А Джойс не заслуживает боя за титул чемпиона мира, поскольку его лучшая профессиональная победа была против проспекта Дюбуа. я действительно хочу, чтобы поединок Фьюри - Джошуа состоялся в следующем году, и я думаю, что на кону должен стоять абсолютная чемпионство ", - сказал Фишер.

Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO и требует от Джошуа провести защиту, или отказаться от пояса. Если звание чемпиона мира станет вакантным, украинец поспорит за него с британцем Джо Джойсом.

The Ring считают авторитетным в мире журналом о боксе.

Напомним, 28 ноября Джо Джойс нокаутировал другого британца Даниэля Дюбуа и бросил вызов украинскому боксеру Александру Усику.

Джо Джойс заявил, что в 2021 году намерен провести бой за титул WBO против Александра Усика.

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