Британский нокаутер подтвердил, что собирается драться с Усиком за чемпионство

1 декабря, 2020, 08:55

Британский тяжеловес Джо Джойс заявил, что в 2021 году намерен провести бой за титул WBO против украинца Александра Усика

Об этом сообщает BoxingScene .

Джо Джойс после досрочной победы над другим британцем Даниэлем Дюбуа, назвал своей следующей целью бой за титул чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской организации), в рейтинге которой он вышел на второе место.

"Мой промоутер Фрэнк Уоррен сказал, что титул WBO может стать доступным, и я занял место Дюбуа. Так что поединок с Усиком может произойти. Может это будет не следующий мой бой, а через один", - сказал Джойс.

Также непобедимый британец, выигравший 11 из 12 поединков нокаутом, назвал Александра Усика небольшим для супертяжелого веса, однако, искусным боксером.

"Усик - достаточно маленький боксер, но я высоко оцениваю его - у него есть навыки. По нему сложно попасть, но я думаю, что смогу достать его, потому что есть более опытным бойцом. Он набрал мышечную массу и стал немного медленнее. но у него есть мозги, у него хорошая работа ног и движения головой. Это будет тяжелый бой, но я его хочу и в нем выиграю ", - убежден Джойс.

Титул WBO может стать вакантным, если британец Энтони Джошуа откажется его защищать в поединке против обязательного претендента Александра Усика. В таком случае украинец поспорит за звание чемпиона мира по боксером, который занимает в рейтинге организации второе место.

Напомним, 28 ноября Джо Джойс нокаутировал другого британца Даниэля Дюбуа и бросил вызов украинскому боксеру Александру Усику

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