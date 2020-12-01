Трамп повторно обжаловал в суде победу Байдена в Висконсине
Об этом сообщает Associated Press.
Трамп обратился в суд и просит отменить более 221 тыс. голосов в двух округах штата Висконсин, в которых победил демократ Джо Байден.
Отмечается, что Байден в Висконсине опередил Трампа более чем на 20 тыс. голосов.
"Документы в суд были поданы на следующий день после того, как губернатор и председатель Избирательной комиссии Висконсина объявили о победе Байдена, отдав ему 10 голосов выборщиков", - говорится в сообщении.
Также, Трамп попросил Верховный суд штата Висконсин взяться за дело непосредственно, а не рассматривать его в суде низшей инстанции.
- Напомним, 18 ноября избирательная комиссия штата Висконсин согласилась на пересчет голосов на выборах президента США по требованию Дональда Трампа на двух округах.
- Впоследствии, пересчет голосов на президентских выборах США в штате Висконсин подтвердил, что демократ Джо Байден победил действующего главу Белого дома Дональда Трампа.
- Так, губернатор штата Висконсин Тони Эверс официально сообщил о победе Джо Байдена на выборах президента США.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb