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Espreso.tvМирТрамп повторно обжаловал в суде победу Байдена в Висконсине

Трамп повторно обжаловал в суде победу Байдена в Висконсине


фото: AP, Evan Vucci
Действующий президент США Дональд Трамп во второй раз подал в суд в связи с результатами голосования в штате Висконсин объявлением победы Байдена

Об этом сообщает Associated Press.

Трамп обратился в суд и просит отменить более 221 тыс. голосов в двух округах штата Висконсин, в которых победил демократ Джо Байден.

Отмечается, что Байден в Висконсине опередил Трампа более чем на 20 тыс. голосов.

"Документы в суд были поданы на следующий день после того, как губернатор и председатель Избирательной комиссии Висконсина объявили о победе Байдена, отдав ему 10 голосов выборщиков", - говорится в сообщении.

Также, Трамп попросил Верховный суд штата Висконсин взяться за дело непосредственно, а не рассматривать его в суде низшей инстанции.

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