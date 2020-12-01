Трамп повторно обжаловал в суде победу Байдена в Висконсине

1 декабря, 2020, 20:43

Действующий президент США Дональд Трамп во второй раз подал в суд в связи с результатами голосования в штате Висконсин объявлением победы Байдена

Об этом сообщает Associated Press.

Трамп обратился в суд и просит отменить более 221 тыс. голосов в двух округах штата Висконсин, в которых победил демократ Джо Байден.

Отмечается, что Байден в Висконсине опередил Трампа более чем на 20 тыс. голосов.

"Документы в суд были поданы на следующий день после того, как губернатор и председатель Избирательной комиссии Висконсина объявили о победе Байдена, отдав ему 10 голосов выборщиков", - говорится в сообщении.

Также, Трамп попросил Верховный суд штата Висконсин взяться за дело непосредственно, а не рассматривать его в суде низшей инстанции.

Напомним, 18 ноября избирательная комиссия штата Висконсин согласилась на пересчет голосов на выборах президента США по требованию Дональда Трампа на двух округах.

Впоследствии, пересчет голосов на президентских выборах США в штате Висконсин подтвердил, что демократ Джо Байден победил действующего главу Белого дома Дональда Трампа.

Так, губернатор штата Висконсин Тони Эверс официально сообщил о победе Джо Байдена на выборах президента США.

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