В США обнародовали результаты пересчета голосов в штате Висконсин

28 ноября, 2020, 22:47

Пересчет голосов на президентских выборах США в штате Висконсин подтвердил, что демократ Джо Байден победил действующего главу Белого дома Дональда Трампа

Об этом сообщает Голос Америки.

В результате пересчета 460 тыс. бюллетеней в округе Милуоки, отрыв Байдена увеличился на 132 голоса. Клерк округа Джордж Кристенсон заявил, что результаты пересчета подтвердили, что процесс выборов был честным.

"Пересчет показал, что мы уже и так знали: выборы в округе Милуоки честные, прозрачные, точные и защищенные", - сказал Кристенсон.

Штаб Трампа оплатил Избирательной комиссии штата $ 3 млн за проведение пересчета в штате в округах Милуоки и Дейн.

Напомним, 18 ноября избирательная комиссия штата Висконсин согласилась на пересчет голосов на выборах президента США по требованию Дональда Трампа на двух округах.

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