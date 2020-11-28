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Espreso.tvМирВ США обнародовали результаты пересчета голосов в штате Висконсин

В США обнародовали результаты пересчета голосов в штате Висконсин


фото: Reuters
Пересчет голосов на президентских выборах США в штате Висконсин подтвердил, что демократ Джо Байден победил действующего главу Белого дома Дональда Трампа

Об этом сообщает Голос Америки.

В результате пересчета 460 тыс. бюллетеней в округе Милуоки, отрыв Байдена увеличился на 132 голоса. Клерк округа Джордж Кристенсон заявил, что результаты пересчета подтвердили, что процесс выборов был честным.

"Пересчет показал, что мы уже и так знали: выборы в округе Милуоки честные, прозрачные, точные и защищенные", - сказал Кристенсон.

Штаб Трампа оплатил Избирательной комиссии штата $ 3 млн за проведение пересчета в штате в округах Милуоки и Дейн.

  • Напомним, 18 ноября избирательная комиссия штата Висконсин согласилась на пересчет голосов на выборах президента США по требованию Дональда Трампа на двух округах.

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