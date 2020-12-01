В Висконсине Байдена признали победителем президентских выборов
1 декабря, 2020, 08:33
Губернатор штата Висконсин Тони Эверс официально сообщил о победе Джо Байдена на выборах президента США
Об этом сообщает CNN .
Победа Байдена была подтверждена после того, как команда Трампа требовала пересчета голосов в двух округах штата.
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"Сегодня я выполнил свой долг по удостоверению результатов выборов 3 ноября, я подписал Свидетельство об установлении списка выборщиков для новоизбранного президента Джо Байдена и избранного вице-президента Камалы Харрис", - сказал губернатор.
Баден получил 10 голосов выборщиков в штате.
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