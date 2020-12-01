Степанов: Транспорт во время локдауна не планируем останавливать
Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает РБК-Украина.
Он отметил, что во время локдауна в общественном транспорте не будут возникать так называемые часы пик, поэтому Минздрав не будет рекомендовать его остановку.
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"С точки зрения эпидемиологии, мы не считаем, что это повлияет на показатели заболеваемости - незакрытие транспорта. Ведь при таких условиях в транспорте не будет "часов пик" и все будут соблюдать меры, которые у нас существуют", - отметил Степанов.
- Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в Украине в любом случае введут жесткий карантин.
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