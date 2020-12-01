Мы не настроены на так называемую бюджетную новогоднюю ночь, - Разумков

1 декабря, 2020, 22:04

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков замечает, что парламент не настроен на "бюджетную новогоднюю ночь"

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, сообщает УНИАН.

Спикер напомнил, что в прошлом году бюджетный процесс состоялся вовремя и прошел быстро.

"В этом году нам помешал и COVID-19, и на сегодня есть проблема... Бюджет был подан в Верховную Раду с опозданием почти на неделю, с изменением сроков. Он поступил в Верховную Раду в прошлую пятницу", - сказал Разумков.

По его словам, согласно законодательству, парламент имеет 10 дней на изучение этого документа.

"И если по тем или иным законопроектам Верховная Рада может позволить себе двигаться быстрее, то бюджет, к сожалению, не такой закон", - отметил председатель ВР.

Говоря о проекте бюджета, который вернулся из правительства, Разумков, в частности, отметил: "Вы знаете о ситуации с образованием, с тем объемом недофинансирования, о котором говорят представители профильного комитета. И та позиция, которую мы слышим по другим направлениям, и по гуманитарной сфере. И, несмотря на большой дополнительный объем, который мы получим в этом бюджете для медицинской сферы, но у нас новые вызовы, такие как COVID-19".

Спикер добавил, что видит настроение депутатов конструктивно подходить к бюджетному процессу.

"Нам важно прийти и качественно сделать свою работу, проголосовав этот законопроект, и не затягивать этот процесс. Мы точно не настроены на так называемую бюджетную новогоднюю ночь. Это в худших традициях Верховной Рады. Очень не хотелось бы их повторять", - подытожил председатель ВР .

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