Мы не на том уровне, чтобы конкурировать с "Барселоной" и "Ювентусом", - Суркис о "Динамо"

1 декабря, 2020, 17:35

Президент "Динамо" Игорь Суркис считает, что киевский клуб сейчас находится не на том уровне, чтобы конкурировать с "Барселоной" и "Ювентусом"

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на yuotube канал "Профутбол Digital".

По словам Суркиса, футболисты "Динамо" постепенно наберутся опыта, чтобы играть на равных с "Барселоной" или "Ювентусом".

"В каждом матче хочется побеждать, независимо от того, играешь с "Барселоной" или "Ювентусом". Команда, выходящая на поле, стремится победить. Сегодня мы на таком уровне, что не можем конкурировать пока с этими командами. Но не забывайте, что мы три сезона не играли в ЛЧ. Поэтому постепенно команда наберется опыта, может, какие-то усиления будут, думаю, что мы сможем играть более достойно, если будем участвовать в следующем году. Даже с такими командами", - заявил президент киевлян Игорь Суркис.

"Динамо" сыграет против "Ювентуса" в Турине 2 декабря.

После 4-х туров киевляне имеют 1 очко и делят в группе G третье-четвертое место с "Ференцварошем". Лидирует с 12 пунктами "Барселона", "Ювентус" с 9 баллами - второй.

Напомним, 20 октября в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Ювентус" победил "Динамо" со счетом 2:0.

Напомним, 1 декабря главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что для "Динамо" важнейшей в нынешней Лиге чемпионов станет домашняя встреча с венгерским "Ференцварошем" .

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