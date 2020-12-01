Часть людей, пострадавших от пожаров на Харьковщине, до сих пор не получили компенсации

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОГА.

"У нас осталось 14 собственников домовладений, которые на сегодня не получили эти средства. Это действительно проблема, и мы сегодня ищем возможности ее решить. Мы будем инициировать, чтобы на ближайшей сессии областного совета был рассмотрен вопрос предоставления этим людям материальной помощи (из областного бюджета ) - в таком же размере, как помощь от государства", - говорится в сообщении.

Помощь от государства в размере 300 тыс. грн в настоящее время не получили те пострадавшие, которые не имеют правоустанавливающих документов на дома.

Напомним, в начале сентября в Харьковской области произошел масштабный пожар. К тушению привлекли 479 человек и 78 единиц техники, из них от ГСЧС 235 человек личного состава и 54 единицы техники, в том числе 2 пожарных самолета и 1 вертолет. Впоследствии, пожар ликвидировали .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb