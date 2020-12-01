 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоЧасть людей, пострадавших от пожаров на Харьковщине, до сих пор не получили компенсации

Часть людей, пострадавших от пожаров на Харьковщине, до сих пор не получили компенсации

Часть жителей Двуречанского района Харьковской области, чьи дома сгорели при пожаре на территории лесничества, до сих пор не получили материальной помощи из государственного бюджета

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОГА.

"У нас осталось 14 собственников домовладений, которые на сегодня не получили эти средства. Это действительно проблема, и мы сегодня ищем возможности ее решить. Мы будем инициировать, чтобы на ближайшей сессии областного совета был рассмотрен вопрос предоставления этим людям материальной помощи (из областного бюджета ) - в таком же размере, как помощь от государства", - говорится в сообщении.

Помощь от государства в размере 300 тыс. грн в настоящее время не получили те пострадавшие, которые не имеют правоустанавливающих документов на дома.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 декабря, 2020 вторник

больше новостей

1 декабря, 2020 вторник

30 ноября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать