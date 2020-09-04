Пожар на Харьковщине: огонь локализовали
4 сентября, 2020, 14:35
В Харьковской области локализован масштабный пожар, который на днях возник в лесном массиве Двуречанского района
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
"Пожар был локализован 4 сентября в 13:17. В настоящее время проводится тушение отдельных очагов тления лесной подстилки, остатков древесины в пределах контролируемого периметра", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что к тушению привлечены 479 человек и 78 единиц техники, из них от ГСЧС 235 человек личного состава и 54 единицы техники, в том числе 2 пожарных самолета и 1 вертолет, которым осуществлено 73 сброса (254 тонны воды).
- Напомним, 3 сентября очаги пожара в населенных пунктах Горобьивка и Грянынивка ликвидированы
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