Пожары на Харьковщине: открытого огня нет
Об этом информирует Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Сейчас спасателями осуществляется "тушение отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины внутри контролируемого периметра".
Как напоминают в ведомстве, 4 сентября в 13:17 пожар в лесном массиве вблизи села Воробьевка Двуречанского района, возникший 2 сентября, локализован. Общая площадь пройденная огнем составляет 500 га (из них 100 га верхового пожара).
К тушению привлечены 205 человек и 39 единиц техники, из них от ГСЧС 105 человек личного состава и 23 единицы техники, в том числе вертолет Ми-8, которым 4 сентября осуществлено 12 сбросов воды (24 т).
Кроме того, 4 сентября в 15:30 ликвидован очаг возгорания сухой травы вблизи села Болотенное Станично-Луганского района.
Пожар 2 очагов сухой травы и лесных насаждений в Новоайдарском районе (село Лобачево и село Лопаскино), возникший 2 сентября, локализован.
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