Пожары на Харьковщине: открытого огня нет

5 сентября, 2020, 08:45

По состоянию на утро 5 сентября 2020 года открытого огня в районе пожаров в экосистемах на территории Харьковской области не наблюдается

Об этом информирует Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Сейчас спасателями осуществляется "тушение отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины внутри контролируемого периметра".

Как напоминают в ведомстве, 4 сентября в 13:17 пожар в лесном массиве вблизи села Воробьевка Двуречанского района, возникший 2 сентября, локализован. Общая площадь пройденная огнем составляет 500 га (из них 100 га верхового пожара).

К тушению привлечены 205 человек и 39 единиц техники, из них от ГСЧС 105 человек личного состава и 23 единицы техники, в том числе вертолет Ми-8, которым 4 сентября осуществлено 12 сбросов воды (24 т).

Кроме того, 4 сентября в 15:30 ликвидован очаг возгорания сухой травы вблизи села Болотенное Станично-Луганского района.

Пожар 2 очагов сухой травы и лесных насаждений в Новоайдарском районе (село Лобачево и село Лопаскино), возникший 2 сентября, локализован.

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