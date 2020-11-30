Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект об отсрочке внедрения кассовых аппаратов для ФЛП

30 ноября, 2020, 12:59

Проект закона опубликован на сайте Верховной Рады.

Согласно пояснительной записке, проектом закона предлагается отсрочить до 1 января 2022 года обязательное применение РРО и ПРРО для физических лиц-предпринимателей второй-четвертой групп, кроме тех, которые осуществляют деятельность в сферах с существенными рисками уклонения от налогов.

Кроме того, законопроектом предусматривается отмена механизма компенсации потребителям по жалобам о нарушении порядка проведения расчетных операций части суммы штрафов, а также отмена штрафов за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в отчете РРО, и за отсутствие предварительного программирования товаров в РРО или прро.

Проектом закона также предлагается внедрение понятия "дистанционные услуги". При предоставлении таких услуг предполагается неприменение РРО или ПРРО, если расчеты осуществляются исключительно с помощью банковских систем дистанционного обслуживания или сервисов перевода средств.

В пояснительной записке также отмечается, что введение этих норм вызвано необходимостью поддержания и сохранения малого и среднего бизнеса во время пандемии COVID-19. В частности, отмечается, что принятие законопроекта обеспечит создание условий для адаптации малого бизнеса к применению новых правил учета расчетных операций, уменьшение административной нагрузки на бизнес, будет способствовать сохранению рабочих мест, развития предпринимательства и выведению экономики из тени, что приведет к увеличению доходов как государственного так и местных бюджетов.

Напомним, 17 ноября предприниматели вышли на митинг под Верховную Раду с требованием отмены обязательного введения кассовых аппаратов (РРО) с 2021 года.

В то же время народные депутаты дважды пытались отсрочить внедрение кассовых аппаратов для ФЛП второй-четвертой групп. 4 ноября соответствующий проект закона народные депутаты отправили на доработку. 17 ноября, во время повторного первого чтения, проект закона снова не был принят - "против" проголосовали 217 народных депутатов.

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