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Espreso.tvОбществоВселенский патриарх Варфоломей посетит Украину в День Независимости в 2021 году

Вселенский патриарх Варфоломей посетит Украину в День Независимости в 2021 году


фото: Orthodox Times
30 ноября патриарх Константинопольский Варфоломей объявил, что посетит Украину 24 августа 2021 года в 30-ю годовщину восстановления независимости

Об этом Вселенский патриарх Варфоломей заявил на литургии в Патриаршем соборе на Фанаре, передают Orthodox Times .

Отмечается, что патриарх Варфоломей принял приглашение президента Владимира Зеленского посетить Украины.

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Свое решение Всеенський владыка объявил в присутствии премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и нескольких министров, приехавших с ним в составе делегации.

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