Вселенский патриарх Варфоломей посетит Украину в День Независимости в 2021 году
30 ноября, 2020, 14:21
30 ноября патриарх Константинопольский Варфоломей объявил, что посетит Украину 24 августа 2021 года в 30-ю годовщину восстановления независимости
Об этом Вселенский патриарх Варфоломей заявил на литургии в Патриаршем соборе на Фанаре, передают Orthodox Times .
Отмечается, что патриарх Варфоломей принял приглашение президента Владимира Зеленского посетить Украины.
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Свое решение Всеенський владыка объявил в присутствии премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и нескольких министров, приехавших с ним в составе делегации.
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