УПЦ (МП) пригрозила "глобальными противостояниями" из-за приглашения Зеленским патриарха Варфоломея в Киев
Об этом заявил управляющий делами УПЦ (МП) митрополит Бориспольский и Броварской Антоний в эфире одного из телеканалов, передает "Православная жизнь".
"Владимир Александрович Зеленский является президентом Украины и ему никто не может запретить встречаться с руководителями других государств или с руководителями тех или иных религиозных объединений. Иная ситуация - насколько оправдано приглашение президента Украины патриарха Варфоломея. Потому что президент должен беспокоиться о внутреннем состоянии общества, о внутренней ситуации. Считаю, что перед тем, как приглашать руководителя религиозной организации из другого государства, надо было позаботиться о том, как это воспримет украинское общество, не приведет ли это к движениям противостояния", - заявил митрополит Антоний.
Иерарх напомнил, что за последние два года УПЦ (МП) неоднократно декларировала свое отношение к Вселенскому Патриарху.
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"Мы однозначно говорим, что патриарх Варфоломей незаконно вмешался в религиозную ситуацию в Украине, и это вмешательство привело к противостоянию, захватам храмов нашей Церкви, к избиению наших прихожан, наших священнослужителей. И довольно диссонирующие звучат слова Владимира Зеленского, что патриарх Варфоломей заботится о мире в Украине. потому что мы не нашли ни одного случая, когда бы патриарх Варфоломей, зная реальную ситуацию в Украине, мог как-то предотвратить то, что происходило", - добавил владыка.
По его словам, в Украине происходят "рейдерские захваты" храмов Московского патриархата, а также незаконные перерегистрации со стороны общин приходов.
Антоний отметил, что позиция УПЦ (МП) однозначна:
"Мы против того, чтобы патриарх Варфоломей приезжал в Украину. Потому что понимаем и можно предположить, что его приезд будет служить не миру в Украине. Президент об этом должен обязательно знать и позаботиться, чтобы никакая внешняя ситуация, приезд, не повлекли за собой нового витка противостояния среди верующих".
- Напомним, 16 октября после молебна за Украину в Патриаршем храме Святого Георгия Стамбула президент Зеленский встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем.
- В ОПУ тогда отметили, что Зеленский пригласил Варфоломея посетить Украину.
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