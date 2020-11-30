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Espreso.tvМирВ Италии запретят праздновать Новый год на улице

В Италии запретят праздновать Новый год на улице


фото: reuters
В Италии запретят выходить из дому для уличного празднования Нового года из-за карантина

Об этом сообщает dpa international, передает "Укринформ".

Отвечая на вопрос журналистов, ослабит ли итальянское правительство карантин 31 декабря, министр по региональным вопросам Италии Франческо Бочча настоял на пребывании итальянцев внутри домов.

"Будут ли новогодние праздники? Мы празднуем дома", - заявил министр.

По словам Бочча, если правительство решит ограничить пребывание людей на улице в рамках определенных часов, то "мы возвращаемся домой независимо от того, что хотим сделать".

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