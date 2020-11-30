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Espreso.tvМирНазвана дата инаугурации Санду

Названа дата инаугурации Санду


фото: reuters
Инаугурация избранного президента Молдовы Майи Санду состоится 24 декабря

Об этом она сообщила во время пресс-конференции, передает newsmaker.md .

Санду отметила, что инаугурация состоится 24 декабря во Дворце республики.

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"Это будет скромная процедура, с минимальным числом участников из-за пандемии", - сказала она.

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Также Санду прокомментировала, какой видит Молдову после окончания своего президентского срока.

"Нельзя решить все проблемы за четыре года. Но можно шаг за шагом, каждый день проводить реформы, работать на благо граждан, и тогда мечты станут реальностью", - отметила Санду.

  • Напомним, Центральная избирательная комиссия Молдовы объявила Майю Санду победителем выборов президента.

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