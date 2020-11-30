Санду назвала необходимостью вывод российских войск из Приднестровья, в Кремле ответили
Об этом она заявила на большой пресс-конференции, передает NewsMaker .
"Это не просто декларации. Это необходимость. Буду работать с Россией столько, сколько нужно, чтобы решить вопрос вывоза оружия и вывода войск (из Приднестровья - ред.)", - отметила Санду.
Она добавила, что министр обороны России Шойгу также в прошлом году поднимал этот вопрос.
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии российским СМИ заявил, что страна не обсуждала с Молдовой вопрос вывода российских войск из Приднестровья. Отметив, что диалог с бывшим президентом Молдовы Игорем Додоном по этому вопросу был "более конструктивным".
"Предыдущего обсуждения этой темы нет. Конечно, мы рассчитываем на то, что потребность в более сбалансированном подходе в контексте наших двусторонних отношений велика", - сказал Песков.
Он добавил, что Россия рассчитывает, что конструктивизм в переговорах между Россией и Молдовой будет продолжаться.
- Напомним, ранее Майя Санду, которая была избрана на пост президента Молдовы, заявила, что будет требовать вывода группы российских войск из Приднестровья.
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