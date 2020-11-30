Санду назвала необходимостью вывод российских войск из Приднестровья, в Кремле ответили

30 ноября, 2020, 13:41

Новоизбранный президент Республики Молдова Мая Санду выступила за необходимость вывода из Приднестровья российских военных. В России заявили, что подобное с ними не обсуждалось

Об этом она заявила на большой пресс-конференции, передает NewsMaker .

"Это не просто декларации. Это необходимость. Буду работать с Россией столько, сколько нужно, чтобы решить вопрос вывоза оружия и вывода войск (из Приднестровья - ред.)", - отметила Санду.

Она добавила, что министр обороны России Шойгу также в прошлом году поднимал этот вопрос.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии российским СМИ заявил, что страна не обсуждала с Молдовой вопрос вывода российских войск из Приднестровья. Отметив, что диалог с бывшим президентом Молдовы Игорем Додоном по этому вопросу был "более конструктивным".

"Предыдущего обсуждения этой темы нет. Конечно, мы рассчитываем на то, что потребность в более сбалансированном подходе в контексте наших двусторонних отношений велика", - сказал Песков.

Он добавил, что Россия рассчитывает, что конструктивизм в переговорах между Россией и Молдовой будет продолжаться.

Напомним, ранее Майя Санду, которая была избрана на пост президента Молдовы, заявила, что будет требовать вывода группы российских войск из Приднестровья.

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