Луческу назвал состав "Динамо" на матч с "Ювентусом" в ЛЧ

30 ноября, 2020, 16:47

Главный тренер киевского "Динамо" рассчитывает на 24 футболистов в матче Лиги чемпионов с туринским "Ювентусом"

Об этом сообщает официальный twitter "Динамо".

Сегодня, 30 ноября, киевская команда отправится в Турин на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ювентуса".

По разным причинам в заявку "Динамо" не попали Виталий Буяльский, Миккель Дуелунд, Александр Тимчик, Виктор Костевич и Никита Бурда.

Матч "Ювентус" - "Динамо" состоится в среду, 2 декабря. Начало игры в 22:00 по киевскому времени.

Заявка "Динамо" на матч против "Ювентуса":

Вратари: Бойко, Нещерет, Бущан.

Защитники: Попов, Шабанов, Миколенко, Забарный, Сирота, Кендзера, Караваев.

Полузащитники: Сидорчук, Белуце, Вербич, Шепелев, Шапаренко, Цитаишвили, де Пена, Цыганков, Леднев, Андриевский, Гармаш.

Нападающие: Супряга, Родригес, Клейтон.

После 4 матчей "Барселона" занимает первую строчку в турнирной таблице группы G, в активе испанцев 12 очков, которые гарантируют им место в 1/8 финала ЛЧ. Следом с 9 баллами идет туринский "Ювентус". Третье-четвертое места делят "Ференцварош" Сергея Реброва и киевское "Динамо" - у команд по 1 пункту.

Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) November 30, 2020

Напомним, 24 ноября в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" дома проиграло испанской "Барселоне" со счетом 0:4 .

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу после поражения от "Барселоны" заявил, что в еврокубках судьи в спорных эпизодах принимают решение в пользу топ-клубов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb