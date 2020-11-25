Луческу после поражения от "Барселоны" обвинил судей в поддержке топ-клубов

25 ноября, 2020, 08:27

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу после поражения от "Барселоны" заявил, что в еврокубках судьи в спорных эпизодах принимают решение в пользу топ-клубов

Об этом Луческу заявил после поражения в 4-м туре группового раунда Лиги чемпионов от "Барселоны" со счетом 0: 4, сообщает официальный сайт "Динамо" .

"У меня богатый опыт и я знаю, что в таких играх судьи обычно встают на сторону сильного команды. Я считаю, что был пенальти. И в Барселоне не дали пенальти на Буяльскому, и сегодня на Вербичи. Даже не обижаюсь на это, потому что знаю, что судьи иногда становятся на сторону больших команд. Это не новость ", - сказал Луческуу.

Вместе с тем он назвал победу "Барселоны" заслуженной и констатировал, что "Динамо" остается бороться с "Ференцварошем" за место в Лиге Европы.

"Заслуженная победа" Барселоны ", но мне не понравилось, что мы проиграли с таким крупным счетом. Должны были бороться до конца. Теперь нам остается бороться за европейскую весну. При таком счете не имеет смысла искать какие-то моменты, но если бы при счете 0: 0 судья назначил пенальти в ворота гостей или мы бы реализовали одну из своих контратак до перерыва, то все могло сложиться иначе ", - отметил Луческу.

Напомним, 24 ноября в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" дома проиграло испанской "Барселоне" со счетом 0: 4 .

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