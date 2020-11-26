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Espreso.tvСпортТайсону позволили нокаутировать Джонса в бою легенд бокса

Тайсону позволили нокаутировать Джонса в бою легенд бокса


фото: BoxingScene
Организаторы поединка американских экс-чемпионов мира Майк Тайсон и Рой Джонс изменили правила и разрешили нокауты

Об этом сообщает vRINGe.com .

По словам владельца стримингового сервиса Triller Рея Кавани, бой будет настоящим и ветераны попытаются нокаутировать друг друга, на что получено разрешение. Если противостояние будет продолжаться все восемь раундов, то судьи посчитают записки и объявят победителя. Ранее утверждалось, что подсчета не будет и победитель не определять.

"Все, кто заявляют, что бой Тайсон - Джонс будет ненастоящим, что нокауты запрещены, не будет судей, не объявят победителя, ошибаются. Это все произойдет на самом деле. Думаю, людям просто трудно поверить, что они увидят настоящий бой с участием Майка . Но все будет по-настоящему. Победителя объявят. Нокауты разрешены. Будут судьи. Даже можно делать ставки на исход поединка ", - заверил Кавана.

Бой между американскими боксерами состоится 28 ноября в Лос-Анджелесе (США). В поединке 54-летнего Тайсона и 51-летнего Джонса запланировано 8 раундов по 2 минуты.

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