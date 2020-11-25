 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортТайсон получит за бой против Джонса в пять раз больше Усика

Тайсон получит за бой против Джонса в пять раз больше Усика


фото: Getty Images
Майк Тайсон получит за бой против другого американского ветерана Роя Джонса $ 10 млн

Об этом журналист Yahoo Sports Кевин айоли сообщил в twitter.

Тайсон за выставочный бой против Джонса гарантированно получит $ 10 млн, Джонс заработает $ 3 млн. Их гонорары вырастут после отчислений от платных трансляций.

Таким образом, гонорары бывших чемпионов мира по выставочный будут большими, чем у Александра Усика. Украинец за свой второй поединок в супертяжелом весе против британца Дерека Чисоры заработал $ 2 млн.

Бой между американскими ветеранами состоится 28 ноября в Лос-Анджелесе (США). В поединке 54-летнего Тайсона и 51-летнего Джонса запланировано 8 раундов по 2 минуты.

  • Напомним, 24 ноября Майк Тайсон заявил, что перед боем против соотечественника Роя Джонса сбросил 45 кг.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 ноября, 2020 среда

больше новостей

25 ноября, 2020 среда

24 ноября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать