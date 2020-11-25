Тайсон получит за бой против Джонса в пять раз больше Усика

25 ноября, 2020, 13:45

Майк Тайсон получит за бой против другого американского ветерана Роя Джонса $ 10 млн

Об этом журналист Yahoo Sports Кевин айоли сообщил в twitter.

Тайсон за выставочный бой против Джонса гарантированно получит $ 10 млн, Джонс заработает $ 3 млн. Их гонорары вырастут после отчислений от платных трансляций.

Таким образом, гонорары бывших чемпионов мира по выставочный будут большими, чем у Александра Усика. Украинец за свой второй поединок в супертяжелом весе против британца Дерека Чисоры заработал $ 2 млн.

Бой между американскими ветеранами состоится 28 ноября в Лос-Анджелесе (США). В поединке 54-летнего Тайсона и 51-летнего Джонса запланировано 8 раундов по 2 минуты.

Hearing that Tyson will make $ 10 million and Roy Jones +/- $ 3 million for their exhibition Saturday. - Kevin Iole (@KevinI) November 25, 2020

Напомним, 24 ноября Майк Тайсон заявил, что перед боем против соотечественника Роя Джонса сбросил 45 кг.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb