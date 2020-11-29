Названа утренняя явка в Черновцах. Желающих проголосовать крайне немного

29 ноября, 2020, 13:03

Наблюдатели Комитета избирателей Украины фиксируют достаточно низкую явку на сегодняшнем втором туре выборов мэра Черновцов

Об этом со ссылкой на Черновицкую инфорагенцию АСС рассказывает Еспресо.TV .

На тех участках, где побывали наблюдатели КИУ по состоянию на 10:00 явка колеблется в пределах 2,5-3%.

Но в селах, которые во время утоврення общин присоединились в Черновцы, явка еще меньше - так в Чорнивци проголосовало - 1,2% избирателей, а в Коровии состоянию на 11:00 проголосовало менее 1% избирателей.

Напомним, в воскресенье, 29 ноября 2020 года, происходит второй тур выборов мэра Черновцов. Горожане должны избрать между предпринимателем, одним из самых богатых людей Буковины Романом Кличуком от партии "Единая альтернатива", который ранее был связан с "Батькивщиной", и известным черновицким политиком, экс-секретарем горсовета и экс-исполняющим обязанности руководителя города Виталием Михайлишиним от "Команды Михайлишина ", что близок к миллиардеру Дмитрию Фирташу, а в прошлом поддерживал Партию регионов и ОПЗЖ.

Утром на одном из участков в Черновцах комиссия, не дожидаясь вечера, вписали в протокол фамилии и подписи членов УИК, что является уголовно наказуемым деянием . Ответственность - от 2 до 6 лет лишения свободы.

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