На одном из участков в Черновцах комиссия, не дожидаясь вечера, заполнила протокол

29 ноября, 2020, 10:18

В Черновцах на избирательном участке №730470, который находится по адресу улица Руська, 228Б (Черновицкий профессиональный лицей сферы услуг) члены участковой избирательной комиссии заполнили протокол подсчета голосов

По состоянию на 9:00 члены комиссии вписали в протокол фамилии и подписи членов УИК, передает Еспресо.TV со ссылкой на сеть Опора .

Наблюдатели вызвали полицию.

Согласно части 1 статьи 158-3 Уголовного кодекса Украины за подписание председателем, заместителем председателя, секретарем, другим членом избирательной комиссии протокола о подсчете голосов избирателей на избирательном участке до окончательного заполнения протокола наступает ответственность в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение 5 лет.

Напомним, в воскресенье, 29 ноября 2020, происходит второй тур выборов мэра Черновцов . Горожане должны избрать между предпринимателем, одним из самых богатых людей Буковины Романом Кличук от партии "Единая альтернатива", который ранее был связан с "Батькивщиной", и известным черновицким политиком, экс-секретарем горсовета и экс-исполняющим обязанности руководителя города Виталием Михайлишиним от "Команды Михайлишина ", что близок к миллиардеру Дмитрию Фирташу, а в прошлом поддерживал Партию регионов и ОПЗЖ.

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