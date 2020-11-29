Черновцы сегодня повторно будут выбирать мэра

29 ноября, 2020, 07:22

В воскресенье, 29 ноября 2020 года, состоится второй тур выборов мэра Черновцов

С соблюдением противоэпидемиологических требований проголосовать можно будет с 8:00 до 20:00, передает Еспресо.TV .

Черновчане должны выбрать или предпринимателя, одного из самых богатых людей Буковины Романа Кличук от партии "Единая альтернатива", или известного черновицкого политика, экс-секретаря горсовета и экс-исполнителя обязанностей руководителя города Виталия Михайлишина, возглавляющий партию "Команда Михайлишина".

В первом туре Кличук набрал 27,29% голосов, Михайлишин - 21,33% голосов.

По данным издания Молодой буковинец , Кличуку принадлежит общество с ограниченной ответственностью "РОМА" - дистрибьюторская компания, лидер по продажам продажи алкогольных, пиво-безалкогольных напитков и кондитерских изделий в Черновицкой, Хмельницкой, Тернопольской и Франковской областях. По результатам 2015 ООО "РОМА" было крупнейшим налогоплательщиком в местный бюджет. В прошлом году, по словам Кличук, его предприятие вошло в пятерку крупнейших налогоплательщиков области.

Кроме того, Кличук является владельцем ряда ресторанов, пабов и других заведений питания в Черновцах.

Ранее был связан с партиями "Самопомощь" и "Батькивщина".

В свою очередь, Михайлишин считается близким к миллиардеру Дмитрию Фирташу, чья деятельность начиналась с Черновцов и где он до сих пор сохраняет большое влияние.

Политическое прошлое Михайлишина - в Партии регионов и ОПЗЖ.

2019 он баллотировался в Верховную Раду Украины 9-го созыва от "Оппозиционного платформы - За жизнь" по 201-му избирательному округу Черновицкой области. Тогда он был членом политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

В 2019 году профинансировал "Оппозиционная платформу - За жизнь" на 1,2 млн грн.

Во время Революции достоинства Михайлишин обращался в суд с требованием запретить размещение палаток в центре Черновцов.

В 2012 году баллотировался в Верховную Раду Украины 7-го созыва от Партии пегионив по округу №201.

"Тогда его обвинили в использовании медийного административного ресурса. По инициативе Михайлишина накануне выборов для педагогов состоялся концерт российского певца Александра Буйнова. Для медработников подготовили концерт другого русскоязычного артиста - Александра Розенбаума. Во время мероприятия раздавали блокноты и магниты с символикой Михайлишина", - отмечает движение Честно .

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