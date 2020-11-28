Тайсон - Джонс: Где и когда смотреть бой-возвращение легенд бокса
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В поединке 54-летнего Тайсона и 51-летнего Джонса запланировано 8 раундов по 2 минуты. Сначала планировалось, что победителя не будут определять, но организаторы позволили боксерам завершить бой нокаутом. Если противостояние будет продолжаться все восемь раундов, то судьи посчитают записки и объявят победителя.
WBC (Всемирный боксерский совет) подготовил для поединка специальный пояс - Black Lives Matter. Он будет вручен победителю боя.
Майк Тайсон в последний раз выходил в ринг в 2005 году. Тогда он проиграл ирландцу Кевину Макбрайду. Свой последний бой Рой Джонс провел в 2018-м году и победил американца Скотта Сигмона.
Прямая трансляция боя Тайсон - Джонс состоится в сервисе Megogo в ночь с 28-го на 29-е ноября. Начало в 4:00 по киевскому времени.
- 25 ноября стало известно, что Майк Тайсон получит за бой против другого американского ветерана Роя Джонса $10 млн.
- 26 ноября организаторы поединка американских экс-чемпионов мира Майка Тайсона и Роя Джонса изменили правила и разрешили нокауты .
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