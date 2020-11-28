Москва сорвала новогодний обмен пленными, - СМИ
Об этом со ссылкой на российское информационное агентство РБК передает Еспресо.TV.
"Обмена пленными до Нового года не произойдет", - отмечается в сообщении, обнародованном утром субботы, 28 ноября 2020 года.
При этом российская сторона через группировки "ЛНР" обвиняет в этом украинскую власть.
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"Без выполнения Украиной своих обязательств вероятность обмена до Нового года отсутствует", - сказала руководительница "рабочей группы "ЛНР" по обмену" Ольга Кобцева, имея в виду процедуру снятия юридических претензий с освобожденных Украиной лиц.
В то же время россияне и их наемники не раскрывают, сколько пленных они хотели бы обменять.
- Напомним, Украина подготовила 11 человек для обмена с ОРДЛО до конца года. С таким заявлением 19 ноября выступил Леонид Кравчук.
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