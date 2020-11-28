Москва сорвала новогодний обмен пленными, - СМИ

28 ноября, 2020, 08:47

Руководство Российской Федерации и представители террористов ОРДЛО отказались от проведения предварительного заявленного обмена пленными с украинской стороной накануне празднования Рождества и Нового года

Об этом со ссылкой на российское информационное агентство РБК передает Еспресо.TV.

"Обмена пленными до Нового года не произойдет", - отмечается в сообщении, обнародованном утром субботы, 28 ноября 2020 года.

При этом российская сторона через группировки "ЛНР" обвиняет в этом украинскую власть.

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"Без выполнения Украиной своих обязательств вероятность обмена до Нового года отсутствует", - сказала руководительница "рабочей группы "ЛНР" по обмену" Ольга Кобцева, имея в виду процедуру снятия юридических претензий с освобожденных Украиной лиц.

В то же время россияне и их наемники не раскрывают, сколько пленных они хотели бы обменять.

Напомним, Украина подготовила 11 человек для обмена с ОРДЛО до конца года. С таким заявлением 19 ноября выступил Леонид Кравчук.

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