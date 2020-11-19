Обмен пленными: Украина подготовила 11 человек, - Кравчук

19 ноября, 2020, 23:05

Украина подготовила 11 человек для обмена с ОРДЛО до конца года

Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в интервью "Громадському".

"Мы подали документы на 11 человек. Они уже полностью готовы. Мы ждем соответствующих представлений со стороны ОРДЛО. Потому что этот обмен - это не просто одностороннее действие. Пока таких встречных шагов со стороны ОРДЛО мы не видим", - отметил Кравчук.