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Espreso.tvОбществоОбмен пленными: Украина подготовила 11 человек, - Кравчук

Обмен пленными: Украина подготовила 11 человек, - Кравчук

Украина подготовила 11 человек для обмена с ОРДЛО до конца года

Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в интервью "Громадському".

"Мы подали документы на 11 человек. Они уже полностью готовы. Мы ждем соответствующих представлений со стороны ОРДЛО. Потому что этот обмен - это не просто одностороннее действие. Пока таких встречных шагов со стороны ОРДЛО мы не видим", - отметил Кравчук.

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