К убийству руководителя ядерной программы Ирана причастен Израиль, - NYT

28 ноября, 2020, 22:09

Разведка США установила причастность Израиля к убийству иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризадеха

Об этом сообщает The New York Times.

По данным источников издания, в американской разведке выяснили, что к убийству ученого причастен Израиль.

"Непонятно, какой объем информации по операции мог быть доступен США заранее, но две страны являются ближайшими союзниками и давно ведут обмен разведданными по Ирану", - говорится в публикации.

Читайте также: В Иране неизвестные совершили покушение на одного из руководителей ядерной программы страны

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху в 2018 году заявлял, что организация SPND при Минобороны Ирана, которой руководил господин Фахризаде, продолжала работать над проектом ядерного оружия. По данным NYT Фахризаде долгое время был целью израильского "Моссада".

Мохсена Фахризаде убили 27 ноября. Его автомобиль расстреляли в провинции под Тегераном. Президент Ирана Хасан Роугани назвал Израиль ответственным за преступление. Духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи потребовал наказать виновных в убийстве.

Напомним, 27 ноября Иран обвинил Израиль в теракте , который привел к смерти ученого-ядерщика

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb