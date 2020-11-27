В Иране неизвестные совершили покушение на одного из руководителей ядерной программы страны
Об этом сообщает турецкое государственное агентство Anadolu со ссылкой на государственное телевидение Ирана.
В Тегеране в результате тракта пострадал один из самых известных иранских ученых-ядерщиков Мухсин Фахризаде, который является ключевой фигурой в ядерной программе Ирана.
Теракт произошел в районе Абсерд города Тегеран в дневное время суток. Отмечается, что Фахризаде получил тяжелые ранения и доставлен в больницу.
В то же время ряд СМИ заявляют о гибели ученого. Власти Ирана пока не сделали официального заявления о покушении.
Позже глава МИД Ирана подтвердил смерть Фахризаде, и заявил, что страна подозревает Израиль в убийстве ученого.
Имя Мухсина Фахризаде упоминалось в докладе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о развитии ядерной программы Ирана с мая 2018 года.
Авто Фахризаде:
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