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Espreso.tvОбществоВ Иране неизвестные совершили покушение на одного из руководителей ядерной программы страны

В Иране неизвестные совершили покушение на одного из руководителей ядерной программы страны


фото: reuters
27 ноября в Тегеране неизвестные расстреляли "Мерседес" одного из руководителей ядерной программы Ирана, ученого-ядерщика Мухсина Фахризаде

Об этом сообщает турецкое государственное агентство Anadolu со ссылкой на государственное телевидение Ирана.

В Тегеране в результате тракта пострадал один из самых известных иранских ученых-ядерщиков Мухсин Фахризаде, который является ключевой фигурой в ядерной программе Ирана.

Теракт произошел в районе Абсерд города Тегеран в дневное время суток. Отмечается, что Фахризаде получил тяжелые ранения и доставлен в больницу.

В то же время ряд СМИ заявляют о гибели ученого. Власти Ирана пока не сделали официального заявления о покушении.

Позже глава МИД Ирана подтвердил смерть Фахризаде, и заявил, что страна подозревает Израиль в убийстве ученого.

Имя Мухсина Фахризаде упоминалось в докладе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о развитии ядерной программы Ирана с мая 2018 года.

Авто Фахризаде:

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