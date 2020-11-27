Зеленский назначил руководительницу Харьковской ОГА

27 ноября, 2020, 19:01

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

"Во время встречи в Офисе президента Владимир Зеленский вручил Айне Тимчук служебное удостоверение и пожелал успехов в работе на должности. Президент выразил надежду, что регион достигнет новых ступеней развития", - говорится в сообщении.

Отметим, Айна Тимчук в 2010-2014 годах была заместителем Харьковского городского головы. В разные годы была заместителем председателя Днепропетровской облгосадминистрации, до назначения на должность председателя Харьковской ОГА работала руководителем аппарата Днепропетровской облгосадминистрации. Награждена орденом княгини Ольги III степени.

Напомним, Зеленский назначил Сергея Гриневецкого председателем Одесской областной государственной администрации.

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