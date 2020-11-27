Зеленский назначил руководительницу Харьковской ОГА
Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.
"Во время встречи в Офисе президента Владимир Зеленский вручил Айне Тимчук служебное удостоверение и пожелал успехов в работе на должности. Президент выразил надежду, что регион достигнет новых ступеней развития", - говорится в сообщении.
Отметим, Айна Тимчук в 2010-2014 годах была заместителем Харьковского городского головы. В разные годы была заместителем председателя Днепропетровской облгосадминистрации, до назначения на должность председателя Харьковской ОГА работала руководителем аппарата Днепропетровской облгосадминистрации. Награждена орденом княгини Ольги III степени.
- Напомним, Зеленский назначил Сергея Гриневецкого председателем Одесской областной государственной администрации.
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