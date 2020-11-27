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Espreso.tvОбществоЗеленский назначил нового главу Одесской ОГА

Зеленский назначил нового главу Одесской ОГА


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Гриневецкого председателем Одесской областной государственной администрации

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

"Вручая служебное удостоверение во время встречи в Офисе Президента, Владимир Зеленский выразил надежду, что область будет развиваться, ведь она является родной для Сергея Гриневецкого, и он как никто знает все вопросы и потребности края. Поэтому президент пожелал новому главе Одесской ОГА плодотворной работы", - говорится в сообщении.

Сергей Гриневецкий в начале 90-х годов работал в бизнесе в Одессе, а с 1994 года начал работать в областном совете.

С 1995 года стал заместителем руководителя области. На выборах 1998 года выиграл округ в Одесской области в Верховную Раду. В парламенте присоединился к провластной Народно-демократической партии, а уже в 1998 году указом Леонида Кучмы стал руководителем Одесской области.

После Оранжевой революции Гриневецкий присоединился к команде Владимира Литвина и Блоку Литвина.

В 2007 году он был избран в парламент от команды Литвина и работал в комитете по вопросам нацбезопасности и обороны.

При президентстве Виктора Януковича на выборах 2012 года в парламент Гриневецкий переизбрался в округе от Народной партии Литвина и присоединился к фракции Партии регионов.

В последние годы сотрудничал с мэром Одессы Геннадием Трухановым и возглавил областную ячейку партии "Доверяй делам".

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