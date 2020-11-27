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Espreso.tvОбществоВласти рассматривают возможность введения локдауна с 7 или 25 декабря, - СМИ

Власти рассматривают возможность введения локдауна с 7 или 25 декабря, - СМИ


фото: apostrophe.ua
Во власти активно обсуждают дату возможного введения жесткого карантина: 7 или 25 декабря

Об этом сообщает УП со ссылкой на источники в Кабмине и Офисе президента.

Первый вариант - с 25 декабря по 17 января, на праздники.

Эти даты проговаривали с мэрами и главами ОГА примерно неделю назад.

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Также есть вариант ввести локдаун с 7 до 20 декабря.

Источники подтверждают, что окончательного решения по состоянию на 27 ноября нет.

  • Напомним, что глава МВД Арсен Аваков высказался за скорейшее введение трехнедельного локдауна в Украине.

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