Власти рассматривают возможность введения локдауна с 7 или 25 декабря, - СМИ
27 ноября, 2020, 17:51
Во власти активно обсуждают дату возможного введения жесткого карантина: 7 или 25 декабря
Об этом сообщает УП со ссылкой на источники в Кабмине и Офисе президента.
Первый вариант - с 25 декабря по 17 января, на праздники.
Эти даты проговаривали с мэрами и главами ОГА примерно неделю назад.
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Также есть вариант ввести локдаун с 7 до 20 декабря.
Источники подтверждают, что окончательного решения по состоянию на 27 ноября нет.
- Напомним, что глава МВД Арсен Аваков высказался за скорейшее введение трехнедельного локдауна в Украине.
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