 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортУкраинская теннисистка родила сына от скандального футболиста "Динамо"

Украинская теннисистка родила сына от скандального футболиста "Динамо"


фото: instagram.com/olgaianchuk
Украинская теннисистка Ольга Янчук родила сына от форварда киевского "Динамо" Жерсона Родригеса

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на instagram Ольги Янчук.

Мальчик появился на свет сегодня, 27 ноября, в 10:05. Вес младенца составляет 3,660 кг, а рост 53 см.

"Лучший день в моей жизни", - написала теннисистка.

Ольга Янчук занимает 704 место в рейтинге WTA. Это 17-й показатель среди украинок. В этом сезоне 25-летний Жерсон Родригес провел 14 матчей, забил 4 мяча и отдал 1 ассист. За свою карьеру футболист успел 26 раз выйти на футбольное поле в футболке сборной Люксембурга.

По версии болельщиков Родригес был лучшим игроком киевского "Динамо" в августе.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 ноября, 2020 пятница

больше новостей

27 ноября, 2020 пятница

26 ноября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать