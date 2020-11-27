Украинская теннисистка родила сына от скандального футболиста "Динамо"
27 ноября, 2020, 15:06
Украинская теннисистка Ольга Янчук родила сына от форварда киевского "Динамо" Жерсона Родригеса
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на instagram Ольги Янчук.
Мальчик появился на свет сегодня, 27 ноября, в 10:05. Вес младенца составляет 3,660 кг, а рост 53 см.
"Лучший день в моей жизни", - написала теннисистка.
Ольга Янчук занимает 704 место в рейтинге WTA. Это 17-й показатель среди украинок. В этом сезоне 25-летний Жерсон Родригес провел 14 матчей, забил 4 мяча и отдал 1 ассист. За свою карьеру футболист успел 26 раз выйти на футбольное поле в футболке сборной Люксембурга.
По версии болельщиков Родригес был лучшим игроком киевского "Динамо" в августе.
- Напомним, 12 июля Жерсона Родригеса, который играл в аренде за "Анкарагюджю", исключили из заявки турецкого клуба за драку с одноклубником.
- 17 июля Родригеса погнали с турецкого "Анкарагюджю" за драку с одноклубником.
- 21 октября стало известно, что украинская теннисистка Ольга Янчук забеременела от форварда киевского "Динамо" Жерсона Родригеса .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
21 ноября, 2020 Нужен ли Украине Большой герб
-
-
Читайте также
-
-
21 ноября, 2020 Нужен ли Украине Большой герб
-