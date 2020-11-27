Украинская теннисистка родила сына от скандального футболиста "Динамо"

27 ноября, 2020, 15:06

Украинская теннисистка Ольга Янчук родила сына от форварда киевского "Динамо" Жерсона Родригеса

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на instagram Ольги Янчук.

Мальчик появился на свет сегодня, 27 ноября, в 10:05. Вес младенца составляет 3,660 кг, а рост 53 см.

"Лучший день в моей жизни", - написала теннисистка.

Ольга Янчук занимает 704 место в рейтинге WTA. Это 17-й показатель среди украинок. В этом сезоне 25-летний Жерсон Родригес провел 14 матчей, забил 4 мяча и отдал 1 ассист. За свою карьеру футболист успел 26 раз выйти на футбольное поле в футболке сборной Люксембурга.

По версии болельщиков Родригес был лучшим игроком киевского "Динамо" в августе.

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