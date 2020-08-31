Фанаты назвали лучшего игрока "Динамо" в августе
Об этом сообщает официальный сайт " Динамо "
В августе "бело-синие" провели два официальных матча: один в УПЛ и один в Суперкубке Украины. В них динамовцы одержали две победы. Переиграли "Олимпик" 4: 1 и "Шахтер" 3: 1.
"В итоговом голосовании за лучшего футболиста в августе приняли участие более трех тысяч респондентов. Борьба за лидерство не вышла ожесточенной - с большим отрывом победил Жерсон Родригес, в поединке за Суперкубок отметился голом и принял участие в результативной атаке", - говорится в заявлении клуба .
Лучший игрок "Динамо" в августе:
1. Жерсон Родригес - 60%
2. Карлос Де Пена - 20%
3. Сергей Сидорчук - 8%
4. Виталий Буяльский - 7%
5. Владислав Супряга - 5%
- 31 августа стало известно, что в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское "Динамо" сыграет против нидерландского АЗ .
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