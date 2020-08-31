Фанаты назвали лучшего игрока "Динамо" в августе

31 августа, 2020, 18:40

Болельщики признали Жерсона Родригеса лучшим игроком киевского "Динамо" в августе

Об этом сообщает официальный сайт " Динамо "

В августе "бело-синие" провели два официальных матча: один в УПЛ и один в Суперкубке Украины. В них динамовцы одержали две победы. Переиграли "Олимпик" 4: 1 и "Шахтер" 3: 1.

"В итоговом голосовании за лучшего футболиста в августе приняли участие более трех тысяч респондентов. Борьба за лидерство не вышла ожесточенной - с большим отрывом победил Жерсон Родригес, в поединке за Суперкубок отметился голом и принял участие в результативной атаке", - говорится в заявлении клуба .

Лучший игрок "Динамо" в августе:

1. Жерсон Родригес - 60%

2. Карлос Де Пена - 20%

3. Сергей Сидорчук - 8%

4. Виталий Буяльский - 7%

5. Владислав Супряга - 5%

31 августа стало известно, что в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское "Динамо" сыграет против нидерландского АЗ .