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Espreso.tvСпортУкраинская теннисистка забеременела от скандального игрока "Динамо"

Украинская теннисистка забеременела от скандального игрока "Динамо"


фото: instagram.com/olgaianchuk
Украинская теннисистка Ольга Янчук забеременела от форварда киевского "Динамо" Жерсона Родригеса

Об этом сообщает Еспрессо.TV. со ссылкой на instagram Янчук.

25-летняя Янчук поделилась фото с матча "Динамо" - "Ювентус" (0:2) на котором заметен округлый живот.

"Поддерживаем папу", - написала Янчук и оставила эмодзи ребенка и беременной женщины.

Ольга Янчук занимает 699-е место в рейтинге WTA. Это 16-й показатель среди украинок.

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