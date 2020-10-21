Украинская теннисистка забеременела от скандального игрока "Динамо"

21 октября, 2020, 19:36

Украинская теннисистка Ольга Янчук забеременела от форварда киевского "Динамо" Жерсона Родригеса

Об этом сообщает Еспрессо.TV. со ссылкой на instagram Янчук.

25-летняя Янчук поделилась фото с матча "Динамо" - "Ювентус" (0:2) на котором заметен округлый живот.

"Поддерживаем папу", - написала Янчук и оставила эмодзи ребенка и беременной женщины.

Ольга Янчук занимает 699-е место в рейтинге WTA. Это 16-й показатель среди украинок.

Напомним, 12 июля Жерсона Родригеса, который играет в аренде за "Анкарагюджю", исключили из заявки турецкого клуба за драку с одноклубником.

17 июля Родригеса выгнали из турецкого "Анкарагюджю" за драку с одноклубником.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb