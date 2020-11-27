Монастырский назвал наработанные комитетом Рады "предохранители" для НАПК по проверке деклараций судей

27 ноября, 2020, 15:49

Рабочая группа определила предохранители для предотвращения давления на судей со стороны представителей Нацагентства по предупреждению коррупции при проверке деклараций судей

Об этом во время брифинга 27 ноября сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, глава рабочей группы ВР по урегулированию конституционного кризиса Денис Монастырский, передает Еспресо.TV .

"Изучив, просмотрев опыты иностранных государств, посмотрев как это работало и работает у нас, рабочая группа пришла к выводу, что сейчас, мы все понимаем, что невозможно установить отдельное особое НАПК для судей. Именно поэтому мы пошли иным путем, определив, что компромисс надо искать в том, чтобы сделать предохранители, которые бы делали невозможным, даже теоретически, НАПК влиять на правосудие, ведь это был основной вопрос и основное замечание в решениях КСУ ", - сказал он.

Монастырский отметил, что сегодня Комитет будет доходить до конкретного текста формулировки законопроекта и в понедельник можно будет увидеть весь законопроект.

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"А именно речь идет о таких предохранители: - порядок проверки деклараций судей утверждает НАПК по согласованию Высшим советом правосудия, а если речь идет о КСУ - с общим сбором судей", - сообщил он.

По его словам, это даст возможность фактически согласовать и изъять те возможные нормы в порядке, который будет препятствовать или, возможно, оказывать влияние на судей.

"В начале года НАПК утверждает и разрабатывает график полной проверки всех госслужащих, которые утверждаются один раз в начале года и не может быть изменен. Эта норма будет касаться не только судей, но и всех госслужащих; НАПК обязательно информирует о начале проверки судьи в Высший совет правосудия или КСУ. Протокол, если установлено нарушение, подписывает лично глава НАПК или его заместитель. Вручение протокола в отношении судьи вручает лично председатель НАПК с обязательным участием инспектора ВСП или в присутствии председателя КСУ или его заместителя", - подчеркнул Монастырский.

Кроме того, сообщил он, в случае давления или, если судья считает, что есть определенное давление со стороны НАПК, которое может повлиять на результаты правосудия, судья сообщает ВСП или КСУ, которые по результатам рассмотрения уведомления могут внести главе НАПК обязательное представление по устранению нарушений. И председатель НАПК обязан рассмотреть такое представление.

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