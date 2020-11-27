За недостоверное декларирование не будет лишения свободы, - Монастырский

27 ноября, 2020, 15:06

Рабочая группа согласовала решение о необходимости уголовной ответственности за недостоверную информацию в декларацию, установив лимит - от 1 млн грн. Также за соответствующие правонарушения планируют не лишать свободы

Об этом во время брифинга 27 ноября сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, глава рабочей группы ВР по урегулированию конституционного кризиса Денис Монастырский, передает Еспресо.TV .

"По первому блоку - восстановление ответственности за недекларирование или ложь в декларациях: мы стартовали с позиции, когда, фактически, открывая решение КСУ, мы читали и определяли, что Конституционный суд определил, что это правонарушение не является общественно опасным преступлением для того, чтобы быть в уголовном кодексе. И должна быть другая, не уголовная ответственность. Основные дебаты были вокруг того, это должна быть административная ответственность, или все же уголовная. Компромиссом в этом случае стало то, что, по мнению рабочей группы, только парламент может определять, что является преступлением, а что другим видом правонарушения", - отметил он.

По его словам, именно Верховная Рада устанавливает меру ответственности, наказание за конкретный вид преступления. Именно поэтому группа пришла к выводу, что за ложь в декларации, за непредставление декларации, должна быть уголовная ответственность.

"Вторая позиция - по лжи в декларации: мы пришли к выводу, что нужно поднять порог, с которого стартует уголовная ответственность. На сегодняшний день это 250 прожиточных минимумов, примерно в цифрах - 500 тыс. грн. То есть ошибка на 500 тыс. грн была уголовной ответственностью до решения КСУ. Мы определяем, что уголовная ответственность начинается с 500 прожиточных минимумов - это более 1 млн грн. До этого остается ответственность, но административная", - подчеркнул Монастырский.

Он отметил, что выделена статью о непредставление деклараций и дпрежелено, что это может быть уголовным проступком, а не преступлением. Это вид уголовного преступления, содержащий меньшую общественную опасность.

Монастырский отметил, что законопроектом предлагается не лишать свободы лиц, подавших недостоверные декларации.

"Было принято решение, оно было сверхсложным, компромиссным, не все его поддерживают в парламенте, но это то, что может быть и пройти голосования, за эти правонарушения не будет лишения свободы. Будут предусмотрены - штраф, общественные работы, как основной вид, и также право занимать определенные должности. Мы понимаем, что основной целью привлечения к ответственности является именно то, что человек лишается должности, на которой он солгал в декларации, или почему-то не подал декларацию", - добавил он.

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