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Espreso.tvОбществоДве больницы Укрзализныци в Харькове начали принимать больных коронавирусом

Две больницы Укрзализныци в Харькове начали принимать больных коронавирусом


фото: reuters
Две Харьковские клинические больницы на железнодорожном транспорте, № 1 и 2, начали принимать больных коронавирусной болезнью

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОГА.

"Уже сегодня железнодорожные больницы начнут свою работу в тестовом режиме и до понедельника примут пять первых пациентов с диагнозом COVID-19. У больных - легкое течение инфекции и их лечение не требует дополнительного кислорода", - сообщил заместитель председателя облсовета Владимир Скоробагач.

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Он отметил, что сейчас в учреждениях есть 12 кислородных точек в реанимации. Также 50 концентраторов, которые были недавно закупленные за счет Фонда борьбы с коронавирусом, передадут из городских больниц, еще несколько концентраторов поступит из областных лечебных учреждений.

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