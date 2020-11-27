Две больницы Укрзализныци в Харькове начали принимать больных коронавирусом
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОГА.
"Уже сегодня железнодорожные больницы начнут свою работу в тестовом режиме и до понедельника примут пять первых пациентов с диагнозом COVID-19. У больных - легкое течение инфекции и их лечение не требует дополнительного кислорода", - сообщил заместитель председателя облсовета Владимир Скоробагач.
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Он отметил, что сейчас в учреждениях есть 12 кислородных точек в реанимации. Также 50 концентраторов, которые были недавно закупленные за счет Фонда борьбы с коронавирусом, передадут из городских больниц, еще несколько концентраторов поступит из областных лечебных учреждений.
- Напомним, 16 218 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 27 ноября.
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