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Espreso.tvОбществоНа Киевщине могут развернуть восемь госпитальных баз для больных COVID-19

На Киевщине могут развернуть восемь госпитальных баз для больных COVID-19


фото: reuters
Министерство здравоохранения может развернуть восемь госпитальных баз для больных коронавирусом в Киевской области

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

"Сеть госпитальных баз Киевской области в ближайшее время может расшириться. Речь идет о восьми учреждениях здравоохранения. Вопрос их включения в настоящее время рассматривает Министерство здравоохранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что если в перечень госпитальных баз добавится еще восемь медучреждений, сеть инфекционных коек расширится еще на тысячу.

В настоящее время госпитальные базы области загружены на 55,7%, а стационарное лечение получают 1 217 пациентов.

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