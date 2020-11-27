На Киевщине могут развернуть восемь госпитальных баз для больных COVID-19

27 ноября, 2020, 17:36

Министерство здравоохранения может развернуть восемь госпитальных баз для больных коронавирусом в Киевской области

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

"Сеть госпитальных баз Киевской области в ближайшее время может расшириться. Речь идет о восьми учреждениях здравоохранения. Вопрос их включения в настоящее время рассматривает Министерство здравоохранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что если в перечень госпитальных баз добавится еще восемь медучреждений, сеть инфекционных коек расширится еще на тысячу.

В настоящее время госпитальные базы области загружены на 55,7%, а стационарное лечение получают 1 217 пациентов.

Напомним, 16 218 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 27 ноября.

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