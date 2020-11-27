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Espreso.tvОбществоОчередной антирекорд: в Украине обнаружили 16 218 новых случаев коронавируса

Очередной антирекорд: в Украине обнаружили 16 218 новых случаев коронавируса

16218 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 27 ноября

В частности, заболели 666 детей и 655 медработников, сообщил в Facebook глава Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 2069 человек;

летальных случаев - 192;

выздоровели - 8843 человека;

осуществлено тестирований за сутки - 72 789 (в том числе методом ПЦР - 46005, методом ИФА - 26784).

За все время пандемии в Украине:

заболело - 693 407 человек;

выздоровели - 326 238 человек;

летальных исходов - 11 909;

проведения ПЦР-тестов - 4419791.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1773), г. Киев (1520), Запорожской (1003), Киевской (994) и Одесской (966) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев - 65539 случаев;

Винницкая область - 16 710 случаев;

Волынская область - 23 273 случая;

Днепропетровская область - 34 888 случаев;

Донецкая область - 21 786 случаев;

Житомирская область - 28 481 случай;

Закарпатская область - 22 748 случаев;

Запорожская область - 28 229 случаев;

Ивано-Франковская область - 34 696 случаев;

Киевская область - 35 235 случаев;

Кировоградская область - 4824 случая;

Луганская область - 6061 случай;

Львовская область - 44 509 случаев;

Николаевская область - 17 167 случаев;

Одесская область - 41 501 случай;

Полтавская область - 20 701 случай;

Ровенская область - 29 875 случаев;

Сумская область - 26 590 случаев;

Тернопольская область - 27 050 случаев;

Харьковская область - 54 028 случаев;

Херсонская область - 9633 случая;

Хмельницкая область - 28 350 случаев;

Черкасская область - 21 402 случая;

Черновицкая область - 33 018 случаев;

Черниговская область - 17 113 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

16218 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 27 ноября 2020 года. В частности,...

Опубликовано Максим Степанов четвергу, 26 ноября 2020

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