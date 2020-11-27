Очередной антирекорд: в Украине обнаружили 16 218 новых случаев коронавируса
В частности, заболели 666 детей и 655 медработников, сообщил в Facebook глава Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 2069 человек;
летальных случаев - 192;
выздоровели - 8843 человека;
осуществлено тестирований за сутки - 72 789 (в том числе методом ПЦР - 46005, методом ИФА - 26784).
За все время пандемии в Украине:
заболело - 693 407 человек;
выздоровели - 326 238 человек;
летальных исходов - 11 909;
проведения ПЦР-тестов - 4419791.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1773), г. Киев (1520), Запорожской (1003), Киевской (994) и Одесской (966) областях.
Количество заболеваний в регионах:
г. Киев - 65539 случаев;
Винницкая область - 16 710 случаев;
Волынская область - 23 273 случая;
Днепропетровская область - 34 888 случаев;
Донецкая область - 21 786 случаев;
Житомирская область - 28 481 случай;
Закарпатская область - 22 748 случаев;
Запорожская область - 28 229 случаев;
Ивано-Франковская область - 34 696 случаев;
Киевская область - 35 235 случаев;
Кировоградская область - 4824 случая;
Луганская область - 6061 случай;
Львовская область - 44 509 случаев;
Николаевская область - 17 167 случаев;
Одесская область - 41 501 случай;
Полтавская область - 20 701 случай;
Ровенская область - 29 875 случаев;
Сумская область - 26 590 случаев;
Тернопольская область - 27 050 случаев;
Харьковская область - 54 028 случаев;
Херсонская область - 9633 случая;
Хмельницкая область - 28 350 случаев;
Черкасская область - 21 402 случая;
Черновицкая область - 33 018 случаев;
Черниговская область - 17 113 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
16218 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 27 ноября 2020 года. В частности,...Опубликовано Максим Степанов четвергу, 26 ноября 2020
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