Уменьшение дефицита, показателя ВВП и отсрочка повышения "минималки": Железняк назвал возможные изменения в финальном тексте госбюджета-2021

26 ноября, 2020, 11:50

Об этом Железняк написал в своем Telegram.

"До сих пор финального текста нет, но он появится в ближайшее время на Кабмине. Может сегодня, может завтра. Это уже дело техники", - написал нардеп.

По его словам, по всем трем "претензиям", которые высказывались в проекту государственного бюджета на 2021 год, есть решение. В частности, этот вопрос уменьшения дефицита, пересмотра прогноза по ВВП и вопрос о повышении минимальной заработной платы.

"По имеющейся у меня информации (еще раз, пока от источников) по всем трем является решение", - отметил Железняк.

Так, по его информации, Кабмин уменьшить дефицит до 5,3% от ВВП с 6%, что было принято в первом чтении.

"Для понимания, это минус более чем 30 млрд грн расходов. И это если не уменьшится прогноз по ВВП", - подчеркнул он.

Кроме того, по его словам, есть информация, что номинальный ВВП "заставили снизить с 4506 млрд грн на меньшую сумму". При этом он отметил, на сколько точно пока не ясно, но в любом случае это приведет к уменьшению расходов.

"Минимальная заработная плата. Наших популистов наконец убедили, что плохая идея и для людей, и для бизнеса. Поэтому поднятие минималки до 6500 грн / месяц с середины 2021 перенесено на декабрь. Мудро. К сожалению, с января 2021 нас все-таки ждет повышение минималки до 6000 грн / месяц. Бизнеса приготовиться к поднятию налогов ради популистов ", - сообщил нардеп.

Он также отметил, что сейчас имеет подтверждение этих изменений из трех источников, но "все еще может перегратися" и сам текст Железняк еще не видел.

Он добавил, что главной интригой остается то, какие именно расходы "пойдут под нож", ведь ко второму чтению нужно сократить десятки миллиардов.

Напомним, 26 ноября Минфин заявил , что завершило переговоры с МВФ относительно основных параметров проекта госбюджета на 2021 год.