Уменьшение дефицита, показателя ВВП и отсрочка повышения "минималки": Железняк назвал возможные изменения в финальном тексте госбюджета-2021
Об этом Железняк написал в своем Telegram.
"До сих пор финального текста нет, но он появится в ближайшее время на Кабмине. Может сегодня, может завтра. Это уже дело техники", - написал нардеп.
По его словам, по всем трем "претензиям", которые высказывались в проекту государственного бюджета на 2021 год, есть решение. В частности, этот вопрос уменьшения дефицита, пересмотра прогноза по ВВП и вопрос о повышении минимальной заработной платы.
"По имеющейся у меня информации (еще раз, пока от источников) по всем трем является решение", - отметил Железняк.
Так, по его информации, Кабмин уменьшить дефицит до 5,3% от ВВП с 6%, что было принято в первом чтении.
"Для понимания, это минус более чем 30 млрд грн расходов. И это если не уменьшится прогноз по ВВП", - подчеркнул он.
Кроме того, по его словам, есть информация, что номинальный ВВП "заставили снизить с 4506 млрд грн на меньшую сумму". При этом он отметил, на сколько точно пока не ясно, но в любом случае это приведет к уменьшению расходов.
"Минимальная заработная плата. Наших популистов наконец убедили, что плохая идея и для людей, и для бизнеса. Поэтому поднятие минималки до 6500 грн / месяц с середины 2021 перенесено на декабрь. Мудро. К сожалению, с января 2021 нас все-таки ждет повышение минималки до 6000 грн / месяц. Бизнеса приготовиться к поднятию налогов ради популистов ", - сообщил нардеп.
Он также отметил, что сейчас имеет подтверждение этих изменений из трех источников, но "все еще может перегратися" и сам текст Железняк еще не видел.
Он добавил, что главной интригой остается то, какие именно расходы "пойдут под нож", ведь ко второму чтению нужно сократить десятки миллиардов.
- Напомним, 26 ноября Минфин заявил , что завершило переговоры с МВФ относительно основных параметров проекта госбюджета на 2021 год.
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